В Швейцарии подтвердили подготовку к мирному саммиту по Украине МИД Швейцарии: идет подготовка к проведению мирной конференции по Украине

Подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии, заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. По его словам, которые приводит РИА Новости, дата и место будут объявлены позже.

По просьбе Украины Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине. В настоящее время ведутся подготовительные работы, — сказал он.

Ранее Bloomberg писал, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине 16–17 июня в Люцерне. В нем ожидается участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга.

До этого сообщалось, что Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Источники отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку».

Вопрос участия российской стороны поднимался и на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер выступил против этой идеи. Он считает, что мирный план должен готовиться другими странами без участия Москвы.