Симоньян ответили на слова о «тупой практике» писать дипломы Депутат Горячева призвала изменить практику написания диплома после слов Симоньян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Вопросов к процедуре написания дипломов в университетах не мало, но речи о полном отказе от этой практики не идет, заявила NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Так она отреагировала на высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян, назвавшей написание дипломов «тупой практикой». По мнению Горячевой, данный момент нуждается в изменениях в первую очередь для того, чтобы студентам было интересно заниматься выпускной квалификационной работой.

Вместе с Министерством образования уже год занимается развитием проекта «стартап как диплом». Мы его немного изменили, но суть остается прежней: на выходе из университета у студента есть возможность защитить не сборник теории, а свое реальное дело – бизнес-проект или социальный проект. При этом в рамках обучения организуются вспомогательные дисциплины для того, чтобы дело студента становилось только лучше, — предложила Горячева.

Она добавила, что выпускная работа нужна не только для того, чтобы проверить знания, а это еще и рефлексия прожитого опыта, и завершение большого жизненного этапа, где взрослый человек дает себе оценку.

Симоньян в своем Telegram-канале отреагировала на новость о студенте РГГУ, который написал диплом при помощи нейросети. Чтобы подобные ситуации не повторялись, она предложила отменить «формалистскую и тупую практику писать дипломы». По мнению Симоньян, умение написать диплом не имеет никакого отношения к готовности человека работать по специальности, к объему и качеству полученных знаний, и вообще это «филькина грамота», которой прикрывают неспособность действительно проверить знания и навыки объективным и честным способом.

Ранее студент РГГУ Александр Жадан заявил, что написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за 24 часа, в университете организовали проверку инцидента. В работе студента обнаружили 82% оригинальности, на защите он смог получить оценку «удовлетворительно», чем остался вполне доволен.