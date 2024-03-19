Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над российским регионом Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, попытка атаки была пресечена около 13:00 мск.

Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на территории Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Как уточнили в ведомстве, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, в небе над регионом было сбито девять снарядов.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор призывал местных жителей оставаться в домах в комнатах без окон или спуститься в укрытия на улицах. Позднее ракетную опасность в регионе отменили.