Силуанов призвал простимулировать импорт для стабилизации курса рубля

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Антон Силуанов

России необходимо простимулировать импорт, чтобы стабилизировать курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что в последнее время некоторые зарубежные валюты становятся токсичными, вследствие чего Минфин не может закупать их в рамках бюджетного правила на нефтегазовые сверхдоходы. По словам министра, ведомство намерено покупать валюту дружественных стран, сообщает ПРАЙМ.

Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту, в ФНБ и так далее. Сейчас иностранная валюта токсичная, но мы готовы это делать, чтобы влиять на курс, в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы к доллару и евро можно будет регулировать и стоимость доллара и евро к рублю через такое соотношение, — отметил Силуанов.

Кроме того, министр добавил, что Минфин и Минэкономразвития согласны выделить часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции. Силуанов отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока еще не принято. Все указанные выше операции, по мнению главы Минфина, должны повлиять на курс рубля в лучшую сторону.

Ранее Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий, являющийся платежным агентом по еврооблигациям РФ, попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу России.