Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля

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Минфин и Минэкономразвития РФ готовы пожертвовать часть средств бюджета в 2022 году на валютные интервенции, однако пока окончательного решения нет, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс». По его словам, курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение.

Основное, на наш взгляд, — восстановление тех покупок валюты, которые правительство осуществляло в рамках бюджетного правила. Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство. Если у вас есть какие-то предложения по дальнейшей либерализации, мы их рассмотрим, — заявил он.

Министр отметил, что снятие валютных ограничений, кaк и стимулирование импорта, не окaзало влияния на курс рубля. Остается только участвовать на рынке либо Центральному бaнку, либо министерству финансов, добавил Силуанов.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий для национальной валюты курс, особенно на фоне дефляции и высоких процентных ставок. По его словам, о существовании проблемы с переукреплённым рублём свидетельствуют действия ЦБ РФ, который начал снижать ключевую ставку.