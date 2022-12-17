Шойгу заявил о высокой боеготовности РВСН Шойгу заявил, что в РВСН готовы к выполнению стоящих перед войсками задач

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что профессионализм, самоотверженность и верность служебному долгу личного состава обеспечивает высокую готовность российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к выполнению стоящих перед войсками задач. Этими словами министр поздравил ракетчиков с профессиональным праздником, сообщается на сайте Минобороны.

Благодаря профессионализму личного состава, его самоотверженности, верности служебному долгу сегодня обеспечена высокая готовность Ракетных войск стратегического назначения к выполнению стоящих перед ними ответственных задач, — сказал Шойгу.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев ранее говорил, что на данный вид войск как на компонент Стратегических ядерных сил (СЯС) приходится порядка 60% задач стратегического сдерживания.

Ранее стало известно, что по данным государственного статистического агентства ВЦИОМ на ноябрь, 13,2% россиян называют Сергея Шойгу среди политиков, которым они доверяют. Это на четыре процентных пункта ниже, чем в сентябре — значительное падение, учитывая, что респондентов просили назвать политиков, которым они доверяют, без подсказки и предлагаемых вариантов.