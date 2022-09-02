Шойгу заявил, что ВС РФ вышли к границе Николаевской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооруженные силы России вышли к административной границе Николаевской области в районе Александровки. Кроме того, военные установили контроль над населенным пунктом Благодатное, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости. По его словам, ВСУ продолжают попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. Эти атаки приводят к большим потерям в рядах украинской армии.

На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери, — заявил Шойгу на селекторном совещании.

Министр сообщил, что российские войска прорвали эшелонированную оборону армии Украины в Донбассе. По его словам, ВС РФ также взяли под контроль населенный пункт Пески. Глава Минобороны добавил, что при отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские медики оказали медицинскую помощь.

С 24 февраля, как сообщает Шойгу, в ходе специальной военной операции уничтожен 2831 иностранный наемник. Он уточнил, что приток на Украину добровольцев из-за рубежа снизился более чем в 3,5 раза на фоне серьезных потерь Киева.