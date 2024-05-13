Шойгу уходит из Минобороны РФ. Путин понизил его, чего ждут от Белоусова?

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Предложение президента России Владимира Путина выдвинуть кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, ранее занимаемый Сергеем Шойгу, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Какую должность российский лидер приготовил для Шойгу, его повысили или понизили? Чего ждут от Белоусова во главе МО? При чем тут покойный бизнесмен Евгений Пригожин? Разбор оценок и версий – в обзоре NEWS.ru.

Кто такой Белоусов, почему его назначают в Минобороны

По мнению авторов Telegram-канал «Readovka объясняет», предложение Владимира Путина может быть основано на том, что экономический блок, который ранее курировал Андрей Белоусов, показал себя «выше всяких похвал». Экономике России предрекали крах в течение трех месяцев после введения санкций, однако она обогнала по темпам роста ЕС и Германию. Как написал канал, после дела бывшего замглавы МО Тимура Иванова, привлечение человека из «экономического блока» «не то чтобы напрашивалось, но уж точно не кажется чем-то необычным».

«Путин решился на беспрецедентный шаг — резкие изменения в Минобороны прямо во время СВО. Единственное объяснение для такого шага — вскрывшиеся недавно факты нецелевого расходования средств. В таком случае кандидатура Андрея Белоусова абсолютно понятна. Путину нужен доверенный технократ», — предположил канал.

Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма Белоусова. В 1981 году с отличием закончил МГУ им М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика».

В 2006 году занял должность заместителя экономического развития РФ по приглашения министра ведомства Германа Грефа. Белоусов курировал макроэкономический блок, включая вопросы улучшения инвестиционного климата, реализацию федеральных целевых программ, инвестиционную деятельность Внешэкономбанка.

В 2007 Путин назначил его директором департамента экономики и финансов аппарата правительства РФ. С марта 2020 года был председателем совета директоров ОАО «РЖД». Также в 2020 году исполнял обязанности председателя правительства России в связи с уходом Михаила Мишустина на больничный.

Что пишут военкоры о Белоусове вместо Шойгу

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков завил, что назначение Белоусова является важным шагом, который делает «разворот страны в сторону ВПК (военно-промышленного комплекса — NEWS.ru). По его словам, изменения, предложенные в составе Совета Министров, «иллюстрируют желание руководства России повернуть деятельность правительства в сторону ВПК, пойти по пути активизации».

«Я уверен, что здесь нет абсолютного решения в перестройке страны на военные рельсы, я думаю, что жить-то будем в том же формате — наша жизнь обычная, но с постоянной мыслью и с постоянными действиями, направленными на приближение Победы в этой войне за свободу России», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Политолог Сергей Марков назвал главной целью Белоусова «максимально снизить коррупционные дела». По его словам, новому главе Минобороны необходимо также «уменьшить роль персональных отношений».

«Цель Белоусова, как министра обороны, — максимально снизить коррупционные дела. И снизить роль персональных отношений. Вокруг Минобороны накопилось много и того и другого. Это показали кейсы Тимура Иванова и Пригожина. Теперь это обнуляется», — написал Марков в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что Белоусов является «абсолютно гражданским и воцеркованным» человеком.

«Его можно было встретить в храме. Очень скромно приезжал, молился, ставил свечи, даже алтарничал. Он в храме — „не захожанин“. В военной иерархии Белоусов — фигура номинальная. Роль начальника Генштаба ВС РФ В. Герасимова усиливается. Но уравновешивать систему будут новые замы министра обороны. И тогда будет все ясно», — написал Котенок.

По словам военкора, Шойгу «выведен из-под удара», возглавив Совбез.

Слова Пескова о снятии Шойгу и смене министра обороны

Путин хотел видеть на должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что Шойгу как новый секретарь Совета безопасности РФ будет также заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Он напомнил, что ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение главы государств.

«Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — сказал Песков.

Что будет с Шойгу после увольнения из Минобороны

Вечером 12 мая со слова Дмитрий Пескова стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Экс-глава Минобороны РФ будет курировать работу ФСВТС России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Шойгу будет заместителем главы государства в военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря президента РФ, чиновник «глубоко погружен» в такую работу.

«Он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — уточнил Песков.

Также стало известно, что Путин внес на рассмотрение кандидатуры Сергея Нарышкина на должность главы СВР, а Александра Бортникова — на пост руководителя ФСБ. Кроме того, российский лидер предложил оставить на посту главы Росгвардии Виктора Золотова.

По мнению военблогера Юрия Подоляка, в случае назначения Белоусова новым министром обороны можно будет сделать о том, что «война -- это в первую очередь экономика».

«Итак, мы все порадовались (особенно пацаны на фронте очень рады) новому ответственному фронту работ, который будет поручен пока еще и.о, но уже в скором будущем экс-министру обороны России Сергею Шойгу. Давайте теперь поговорим о его преемнике. Андрей Белоусов — экономист-математик по образованию. В президентской обойме уже (судя по послужному списку) очень давно», -- рассуждает журналист.

Подоляка напомнил, что Белоусов был «одним из авторов, а потом и реализаторов (опять же судя по датам и должностям) первой программы развития России, с которой Владимир Владимирович менял страну в 2000-х». Как отметил блогер, Андрей Белоусов «синхронно уходил с президентом в 2008-12-гг в Кабмин и возвращался в 2012-ом в работу в АП (до 2020-го советник президента по экономике). С 2020-го (в кабинете Михаила Мишустина) первый вице-премьер по вопросам экономического развития страны. Теперь, президент поручил ему… разгребать завалы в Министерстве обороны», -- полагает автор сообщения.

Он высказал мнение, что «война-- это всегда в первую очередь ЭКОНОМИКА. И отладить именно этот компонент в нашем МО -- главная задача нового министра обороны. Может ли он с ней справиться? Послужной список говорит, что может. Сможет ли? Посмотрим. Но в любом случае, лично я буду всеми силами ему в этом помогать. Потому, что от этого зависит будущее страны», -- заключил военный блогер.

Шойгу понизили или повысили?

Ряд экспертов после новости об увольнении Сергея Шойгу из министерства обороны назвали случившееся «сенсацией, которую устроил Владимир Путин». Они предположили, что новая должность Шойгу является его понижением. Однако с этим согласны далеко не все.

«Удивительно. О понижении Шойгу пишут те же люди, которые много говорили, что секретарь Совета Безопасности Патрушев -- это второй человек по влиятельности после Путина. На самом деле Шойгу не понизили, а повысили», -- пишет политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале, и с ним согласны многие.

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