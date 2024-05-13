Белоусов вместо Шойгу: лучшие фото нового главы Минобороны РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов, 2019 год

Президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ Андрея Белоусова. До этого кандидат от российского лидера занимал пост первого вице-премьера. Белоусов сменит в должности главы МО Сергея Шойгу.

Путин хотел видеть в должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего.

Депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с NEWS.ru предположил, что бывший вице-премьер РФ Андрей Белоусов, чью кандидатуру президент РФ Владимир Путин предложил в качестве нового министра обороны России, призван устранить возможные противоречия между военными и промышленниками. По мнению парламентария, Белоусов обладает незаменимым опытом экономиста-государственника.

Белоусов родился в Москве. В 2000–2006 годах возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития. С 2008 по 2012 год являлся директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012–2013 годах Белоусов возглавлял Минэкономразвития. С 2013 по 2020 год был помощником президента РФ по экономическим вопросам. В январе 2020 года его назначили первым заместителем председателя правительства России.

Фотографии нового главы Министерства обороны России Андрея Белоусова — в галерее NEWS.ru.