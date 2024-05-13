Президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ Андрея Белоусова. До этого кандидат от российского лидера занимал пост первого вице-премьера. Белоусов сменит в должности главы МО Сергея Шойгу.
Путин хотел видеть в должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего.
Депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с NEWS.ru предположил, что бывший вице-премьер РФ Андрей Белоусов, чью кандидатуру президент РФ Владимир Путин предложил в качестве нового министра обороны России, призван устранить возможные противоречия между военными и промышленниками. По мнению парламентария, Белоусов обладает незаменимым опытом экономиста-государственника.
Белоусов родился в Москве. В 2000–2006 годах возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития. С 2008 по 2012 год являлся директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012–2013 годах Белоусов возглавлял Минэкономразвития. С 2013 по 2020 год был помощником президента РФ по экономическим вопросам. В январе 2020 года его назначили первым заместителем председателя правительства России.
Фотографии нового главы Министерства обороны России Андрея Белоусова — в галерее NEWS.ru.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году
Фото: Яна Лапикова/РИА Новости
21 сентября 2011 г. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства
Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», Председатель совещания - министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
24 сентября 2012. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей»
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
2 июля 2013. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год