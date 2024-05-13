Президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ Андрея Белоусова. До этого кандидат от российского лидера занимал пост первого вице-премьера. Белоусов сменит в должности главы МО Сергея Шойгу.

Путин хотел видеть в должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего.

Депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с NEWS.ru предположил, что бывший вице-премьер РФ Андрей Белоусов, чью кандидатуру президент РФ Владимир Путин предложил в качестве нового министра обороны России, призван устранить возможные противоречия между военными и промышленниками. По мнению парламентария, Белоусов обладает незаменимым опытом экономиста-государственника.

Белоусов родился в Москве. В 2000–2006 годах возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития. С 2008 по 2012 год являлся директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012–2013 годах Белоусов возглавлял Минэкономразвития. С 2013 по 2020 год был помощником президента РФ по экономическим вопросам. В январе 2020 года его назначили первым заместителем председателя правительства России.

Фотографии нового главы Министерства обороны России Андрея Белоусова — в галерее NEWS.ru.

Андрей Белоусов, 2006 год

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Андрей Белоусов, 2006 год

Андрей Белоусов, 2008 год

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Андрей Белоусов, 2008 год

Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году

21 сентября 2011 г. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства

Фото: Яна Лапикова/РИА Новости

21 сентября 2011 г. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства

Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», Председатель совещания - министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», Председатель совещания - министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год

Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год

24 сентября 2012. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей»

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

24 сентября 2012. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ

2 июля 2013. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

2 июля 2013. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов

Андрей Белоусов, 2017 год

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Андрей Белоусов, 2017 год

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год

Адрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

Фото: Kremlin.ru

Адрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год