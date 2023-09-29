Шойгу с оружием в руках попал на видео Минобороны России показало кадры поездки Шойгу на предприятие ОПК в Туле

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с главами делегаций оборонных ведомств стран СНГ посетил АО «Конструкторское бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова» в Туле. На предприятии состоялось заседание Совета министров обороны стран Содружества. На появившихся кадрах, опубликованных в Сети, Шойгу демонстрирует произведенное оружие.

Глава российского ведомства осмотрел производственную площадку конструкторского бюро, где производится тяжелая военная техника. Ему представили многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» на колесном шасси «Тайфун-К», БМП-2М с боевым отделением «Бережок», ЗРПК «Панцирь-С1» и другие образцы вооружения. Конструкторы дали пояснения по каждому образцу.

Министр обороны также подробно рассказал о пистолете-пулемете, которым в феврале 2018 года отстреливался от сирийских боевиков летчик Роман Филиппов. Его самолет был сбит и приземлился на подконтрольной противнику территории.

Шойгу ранее посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа и технологический процесс сборки высокоточного оружия.

Ранее министр посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Он ознакомился с иранскими беспилотниками, ракетными комплексами и средствами противовоздушной обороны иранского производства.