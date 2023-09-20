Шойгу показали иранские беспилотники и ракетные комплексы

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции в Тегеране, где ознакомился с иранскими беспилотниками и ракетными комплексами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. По данным ведомства, Шойгу также показали средства противовоздушной обороны иранского производства. В ходе встречи с иранскими военными, министр обороны отметил, что отношения России и Ирана активно развиваются.

В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

На выставке КСИР в Тегеране представлены не только беспилотники, но и другие новейшие достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Гостям мероприятия продемонстрировали несколько образцов баллистических ракет большой и средней дальности, а также трофейные БПЛА производства США.

Как сообщалось ранее, в ходе своей поездки Сергей Шойгу встретился с министром обороны Ирана Мохаммедом Резой Аштияни. На встречу также были приглашены представители командования иранских вооруженных сил. Глава российского оборонного ведомства отметил, что Иран и Россия настроены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и военного сотрудничества.