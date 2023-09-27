Шойгу проверил производство высокоточных ракет в Подмосковье

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, сообщает Министерство обороны страны. Глава оборонного ведомства проинспектировал технологический процесс сборки высокоточного оружия.

Глава российского оборонного ведомства совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения, — говорится в сообщении.

Как отмечается, за последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции, в 3,5 и 5 раз. Произошло это за счет модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7.

Министру показали запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия, отметили в Минобороны.

Ранее Сергей Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции в Тегеране. Там он ознакомился с иранскими беспилотниками и ракетными комплексами. Главе российского оборонного ведомства также показали средства противовоздушной обороны иранского производства.