Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил боевую подготовку военнослужащих по контракту на полигонах Южного военного округа (ЮВО), сообщает телеканал «Звезда». Курс интенсивной подготовки длится 38 суток, в течение которых с военнослужащими проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и спецтехники, а также по связи.
Шойгу лично проверил отработку навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, включая городской бой, — говорится в сообщении.
Кроме того, министр понаблюдал за проведением занятий по вождению и выполнению боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение танкистов проводится как в полевых условиях, так и на современных интерактивных тренажерах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки.
В командовании ЮВО отметили, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в ходе СВО. Контрактники уже прошли одиночную двухнедельную подготовку, в настоящее время идет их боевое слаживание в составе подразделений. По завершении подготовки на полигонах ЮВО они отправятся в районы предназначения, где боевое слаживание будет продолжено в составе воинских частей.
В конце июня глава Минобороны, находясь в зоне спецоперации, проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Шойгу отметил высокую эффективность группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника. Он поручил командованию продолжать активную разведку с целью вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.