Шойгу проверил подготовку контрактников на полигоне

Фото: МО РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил боевую подготовку военнослужащих по контракту на полигонах Южного военного округа (ЮВО), сообщает телеканал «Звезда». Курс интенсивной подготовки длится 38 суток, в течение которых с военнослужащими проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и спецтехники, а также по связи.

Шойгу лично проверил отработку навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, включая городской бой, — говорится в сообщении.

Кроме того, министр понаблюдал за проведением занятий по вождению и выполнению боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение танкистов проводится как в полевых условиях, так и на современных интерактивных тренажерах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки.

В командовании ЮВО отметили, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в ходе СВО. Контрактники уже прошли одиночную двухнедельную подготовку, в настоящее время идет их боевое слаживание в составе подразделений. По завершении подготовки на полигонах ЮВО они отправятся в районы предназначения, где боевое слаживание будет продолжено в составе воинских частей.

В конце июня глава Минобороны, находясь в зоне спецоперации, проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Шойгу отметил высокую эффективность группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника. Он поручил командованию продолжать активную разведку с целью вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.