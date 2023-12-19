Шойгу назвал российские войска гарантом мира в Карабахе и Сирии

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Российская армия остается гарантом мира в Сирии и Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. Он поручил контингентам ВС РФ обеспечить сохранение мира и стабильности в изменившейся обстановке.

Российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе, — сказал Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одна страна не в состоянии быть таким же гарантом стабильности и мира в Карабахе, как Россия. Представитель Кремля отметил, что Москве известно о желании третьих стран вытеснить РФ из региона. По его словам, несколько лет назад западные страны пытались изгнать Россию из Карабаха, прикрываясь дипломатией, но «маски давно сброшены» и теперь они делают это «с открытым забралом».

В конце ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Сирия и ряд соседних стран в регионе балансируют на грани втягивания в масштабный палестино-израильский конфликт. Дипломат отметил, что эскалация противостояния Израиля и ХАМАС усугубляет тяжелую ситуацию в Сирийской Арабской Республике.