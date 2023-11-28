Стало известно об угрозе втягивания Сирии в конфликт на Ближнем Востоке Небензя: Сирия балансирует на грани втягивания в конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сирийская Арабская Республика находится на грани втягивания в масштабный конфликт на территории Ближнего Востока, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, эскалация палестино-израильского конфликта усугубляет тяжелую ситуацию в Сирии.

Тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта. Страна, как и ряд ее соседей по региону, буквально балансирует на грани втягивания в масштабную конфронтацию, — отметил Небензя.

Он добавил, что Соединенные Штаты и их союзники забросили в Сирии борьбу с террористами группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), что также провоцирует усугубление ситуации в САР. Помимо этого, Небензя подчеркнул, что Россия выступает за восстановление работы Конституционного комитета в рамках продвижения политического процесса, который ведут сирийцы при содействии ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал неприемлемыми авиаудары израильской армии по территории Сирии, которые участились на фоне событий вокруг сектора Газа. По словам министра, конфликт между Палестиной и Израилем не должен затрагивать другие ближневосточные регионы.