Шойгу назвал число набранных в армию России контрактников и добровольцев Шойгу: в армию РФ за год набрали около 490 тысяч контрактников и добровольцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 490 тысяч контрактников и добровольцев присоединились к Вооруженным силам России в 2023 году, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии военного ведомства. Он отметил, что более четырех тысяч студентов самостоятельно приняли решение взять академический отпуск, чтобы приступить к выполнению боевых задач.

Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около четырехсот девяноста тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев, — сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, также в семь раз выросло число иностранных граждан, которые пожелали «воевать на стороне правды». Шойгу добавил, что в то же время в Вооруженных силах Украины наблюдается обратная ситуация, там количество иностранных наемников сократилось в шесть раз.

Ранее министр заявил о выполнении всех планов по комплектованию армии и флота в 2023 году полностью выполнены, их численность доведена до 1 150 000 военнослужащих. Он добавил, что полностью укомплектованы и оснащены две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, а также четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.