Шойгу отметил рост числа добровольцев, желающих воевать «на cтороне правды» Шойгу: число поддерживающих Россию иностранных добровольцев выросло в семь раз

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Количество иностранных добровольцев, которые поддерживают Россию, выросло в семь раз, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, они также выражают готовность выступать на стороне РФ в зоне проведения спецоперации на Украине.

В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды, — подчеркнул министр.

Вместе с тем, продолжил Шойгу, в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается обратная ситуация. По данным министра, число иностранных наемников в ВСУ сократилось в шесть раз.

Также Шойгу сообщил, что украинская армия потеряла более 380 тысяч военнослужащих с начала СВО. По его словам, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч бойцов.

Министр обороны РФ напомнил, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое готовилось при поддержке Запада. Противник не сумел преодолеть линию обороны ВС РФ и понес колоссальные потери, указал Шойгу. Помимо живой силы, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 766 танков, в том числе 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, включая 50 БМП Bradley, а также 121 самолет и 23 вертолета, доложил глава ведомства.