Шойгу доложил Путину об установлении контроля над территорией ЛНР

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР, говорится в сообщении военного ведомства. Накануне стало известно, что под контроль ВС РФ и ЛНР перешел Лисичанск.

Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Шойгу доложил, что под контролем Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений Народной милиции ЛНР находится Лисичанск и близлежащие населенные пункты, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Отмечается, что общая площадь перешедших под контроль ВС РФ И ЛНР за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

Ранее Минобороны России сообщило об установлении контроля над Верхнекаменкой, Золотаревкой и Белогоровкой. В ведомстве добавили, что ВС РФ вышли к реке Северский Донец.