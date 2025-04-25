«Шепотом»: Лавров раскрыл, какая страна посылает России сигналы Лавров заявил, что Франция иногда посылает РФ сигналы о желании решить проблемы

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Париж иногда посылает Москве сигналы о желании решить проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде, которому вручили орден Дружбы. По словам министра, французы делают это «шепотом», пишет ТАСС.

Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом, — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что диалог между Россией и США по украинскому урегулированию движется в правильном направлении. Министр согласился с американским лидером Дональдом Трампом, который озвучил похожие мысли. Лавров отметил, что глава Белого дома «верит», назвав такую позицию справедливой.

Министр иностранных дел также подтвердил готовность России к заключению мирного соглашения по Украине. Лавров отметил, что есть отдельные элементы, которые требуют согласования. По словам министра, участники переговоров заняты именно этим процессом.

Лавров предупредил страны Евросоюза о последствиях возродить идеологию нацизма. Министр подчеркивал, что Россия приложит все усилия, чтобы этому помешать.