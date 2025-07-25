СФ признал использование VPN отягчающим обстоятельством

Совфед одобрил закон о признании использования VPN при совершении преступления отягчающим обстоятельством. Изменения вносятся в ст. 63 УК России (обстоятельства, отягчающие наказание).

Уголовный кодекс также дополняется статьями об организации деятельности по передаче номеров телефонов с нарушением требований законодательства (ст. 274.4) и организация деятельности по передаче информации, которая необходима для авторизации или регистрации пользователя Сети для получения доступа к функциям информационного ресурса (ст. 274.5).

Такие преступления будут наказывать лишением свободы на два года, штрафами до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет.

Ранее Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, устанавливающий штрафы за поиск в Сети экстремистских материалов. Кроме того, поправки предусматривают штрафы за рекламу VPN-сервисов.