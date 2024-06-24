«Сеул суетится»: Медведев оценил перспективы отношений России и Южной Кореи Медведев: отношения России и Южной Кореи продолжат ухудшаться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Отношения между Россией и Южной Кореей будут ухудшаться еще больше из-за бездумной поддержки антироссийских санкций со стороны Сеула, такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале. По его словам, Сеул «суетится» после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Отношения с Южной Кореей еще больше ухудшатся, учитывая их бездумное присоединение к антироссийским санкциям. Сеул суетится из-за нового договора между Россией и КНДР. Мы будем неукоснительно выполнять его, включая статьи о взаимной безопасности, — написал Медведев.

Ранее Медведев объявил о создании второго канала в Telegram на английском языке специально для «англосаксов». Первой его публикацией стало изображение президента США Джо Байдена с черепом вместо лица.

До этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чанг Хо Чжин выставил ультиматум России из-за Северной Кореи. По его словам, республика не будет связана обязательствами по поставкам оружия Украине, если Москва предоставит высокоточное оружие Пхеньяну.