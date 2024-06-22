«Пусть наслаждаются»: Медведев создал канал специально для «англосаксов» Медведев создал англоязычный Telegram-канал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в Telegram, что создал второй канал на английском языке специально для «англосаксов». На аватарке он разместил изображение президента США Джо Байдена с черепом вместо лица. Политик уже опубликовал первый пост для иностранной аудитории.

Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются! — написал Медведев.

В англоязычном сообщении политик выразил мнение, что американцы по-прежнему считают всех «полными идиотами». Медведев нашел циничным идею США предложить России провести переговоры по новому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что такие разговоры станут возможны после того, как Белый дом перестанет снабжать Украину вооружением и заблокирует принятие Киева в НАТО.

В противном случае все должно пойти совсем по другому сценарию; так что, как и в 1950-х и 1960-х годах, США погрузились в тотальный психоз, строя повсюду бункеры против русских бомб и ракет. Пусть их элиты понервничают! — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что вместо российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Вашингтон и Москва могут заключить несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями. Специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил, что Россия по-прежнему сохраняет ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения, США поступают точно так же.