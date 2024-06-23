Южная Корея выдвинула ультиматум России из-за КНДР Южная Корея пригрозила России снять лимиты на поставки оружия Украине из-за КНДР

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гаубицы К-9А1 и К-55А1

Южная Корея не будет связана никакими обязательствами по поставкам летального вооружения Украине, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее, сообщает Yonhap со ссылкой на начальника управления нацбезопасности администрации президента республики Чанга Хо Чжина. Он подчеркнул, что все зависит от решения Москвы.

Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, как поступит Россия. Останется ли у нас хоть какая-то линия, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее? — заявил Чанг.

Он призвал Россию прилагать усилия для улучшения двусторонних отношений с Южной Кореей. По словам Чанга, если Москва действительно хочет восстановить, а также улучшить отношения с Сеулом, то ей стоит «хорошенько подумать».

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Политики поставили свои подписи под документом по итогам переговоров, прошедших в Пхеньяне. Беседа Путина и Ким Чен Ына длилась около двух часов.

Позднее Чан Хо Чжин заявил, что Южная Корея намерена добавить 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России. Он подчеркнул, что это станет ответом Сеула на заключение договора между Москвой и Пхеньяном.