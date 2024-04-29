Сенатор высмеял мечты Зеленского о 10-летней дружбе с США Сенатор Гибатдинов: Зеленский пойдет на все ради столкновения России и НАТО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Джо Байден

Цель президента Украины Владимира Зеленского — вовлечь как можно больше человек в конфликт с Россией, заявил сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru. По его словам, для этого он пойдет на все. Таким образом сенатор прокомментировал договор США и Украины о двусторонней безопасности. Как заявлял Зеленский, примерный срок соглашения — 10 лет.

Цель Зеленского — вовлечь как можно больше граждан Украины в участие в боевых действиях. Для этого он пойдет на все, включая ведения абсолютно тоталитарной и античеловеческой политики. Это человек заинтересован только в реализации своих личных интересов, — отметил Гибатдинов.

Политик добавил, что без поддержки НАТО Украина не сможет протянуть и недели, именно поэтому ей необходима помощь США. Он также объяснил, что без наличия подобных договоренностей между Киевом и Вашингтоном страна бы не и стала «впутываться в конфликты».

Сейчас они находятся в очень невыгодном положении, ведь для штатов Зеленский не больше чем пешка и, несмотря на все обещания, в ферзи он не выйдет, — заключил сенатор.

Ранее Зеленский сообщил, что киевские власти и правительство США ведут переговоры об объемах финансовой и военной поддержки Украины, а также совместном производстве оружия на следующее десятилетие. По его словам, обе команды работают уже над конкретным текстом договора.