Сенатор рассказал, как планируется присоединить украинские области к России Сенатор Цеков назвал настроения людей ключевым условием присоединения областей Украины к России

Стела на въезде в Херсон, Украина / Фото РИА Новости

Настроения людей в Запорожской и Херсонской областях Украины, а так же в ЛНР и ДНР являются ключевым условием для проведения референдумов о присоединении данных территорий к РФ, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что, мнение граждан можно выяснить через соцопросы — «каким они видят своё будущее».

Если вернуться в состав Украины — они должны понимать, что с ними сделают, кто проявил лояльность к РФ. Они вернутся туда, где фактически уничтожали наше прошлое, прошлое их отцов, дедов, предков, культуру, родной для большинства херсонцев и запорожцев русский язык, когда из России делали врага, когда нацики творили, что хотели. Пусть вспомнят о том, что русские и украинцы — один народ, а вся вина в произошедшем лежит на руководстве Украины. Если они хотят жить в мире и спокойствии, это лучший для них путь (присоединение к России. — NEWS.ru), — добавил Цеков.

Он отметил, что нынешние руководители Херсонской и Запорожской областей заявляют, что большинство граждан настроены пророссийски, что «референдум возможен, при этом часть населения за нацистов, а часть не определились».

Им надо дать ясные ориентиры по поводу их будущего, с которых мы не свернём. Они же тоже не всё понимают, осторожничают. Боятся, что Россия уйдёт, а нацики вернутся. Важен не только референдум, но и настроение российского общества. Думаю, у нас есть желание вернуть, я подчёркиваю, вернуть территории, изъятые у РФ на фоне революции 1917 года. Коммунисты подарили Украине практически весь юг и восток. Эти территории вернутся в РФ. Им надо напомнить, кто основал Мариуполь, Херсон — Потёмкин, Екатерина Великая, — заявил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в Запорожской и Херсонской областях уже «появилась реальная власть, налаживается жизнь, заработали экономические связи с Россией, начал ходить рубль, который очень быстро заменит гривну, как это было в Крыму.»

Идёт гуманитарный обмен между учителями, преподавателями школ и вузов России и этих регионов. Процесс идёт. Многих руководителей, кто работает по гражданской части, мы знаем. Это коренные херсонцы, запорожцы. Они там выросли, пришлых очень мало, — подытожил Цеков.

Ранее Цеков заявил, что референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут пройти в течение года. По его словам, эти территории являются изначально русскими и имеют большие шансы воссоединиться с РФ.