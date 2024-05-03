Сенатор осудил Пашиняна за нежелание посетить инаугурацию Путина Сенатор Климов: Пашинян не способствует улучшению отношений России и Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Намерение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая не украшает отношения двух стран, заявил NEWS.ru заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, это осознанный выбор армянского политика. Сенатор уверен, что Пашинян советовался со своими союзниками из недружественных для России государств.

Его поступок не украшают наши отношения. Мне не трудно догадаться, почему он делает именно так. Судя по всему, это его осознанный выбор. Вероятно, он советовался с теми, кого у нас называют недружественными странами. Если Пашинян и дальше будет советоваться с этими государствами, то российско-армянские отношения от этого точно улучшаться не будут, — сказал Климов.

Издание MediaHub со ссылкой на свои источники сообщило, что Пашинян решил не ехать в Москву на инаугурацию Путина. Согласно источнику сайта, армянский премьер будет в России только 8 мая для участия в юбилейном саммите по случаю 10-летия Евразийского экономического союза.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что в двусторонних отношенияхмежду Арменией и Россией есть проблемы, однако по ним ведется диалог. Министр добавил, что одним из таких нерешенных вопросов является тема членства республики в ОДКБ.