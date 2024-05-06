Сенатор Ковитиди заявила о неминуемом аресте Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Россия приняла единственное верное решение об объявлении в розыск Владимира Зеленского и «группы лиц, имеющих прямое отношение к убийству граждан России и Украины», заявила в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, арест президента Украины Владимира Зеленского неминуем, как и переговоры с Киевом.

После возбуждения уголовного дела в отношении Зеленского <...> он может быть объявлен в международный розыск. Мы понимаем, что сегодня Зеленского не арестуют, но это несомненно произойдет, — подчеркнула собеседница агентства.

В РФ ранее рассказали, какую участь США приготовили украинскому президенту после ухода. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что сегодня глава Украины — «гусь в яблоках». Говоря о перспективах Зеленского, он отметил, что это будет сначала политическая, а потом и физическая смерть.

Политик также допустил, что президента Украины на посту сменит экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. По мнению Рогова, этого человека США «ведут» еще с начала спецоперации ВС РФ. Однако РФ не стоит обращать на это внимание и «обманываться», так как все варианты будут проамериканскими, добавил он.

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