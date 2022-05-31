«Семья» уходит в политическое небытие Клан Ельцина окончательно сдает полномочия

Анатолий Чубайс и Борис Ельцин / Фото Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Наши соотечественники, слабо разбирающиеся в светско-политических перипетиях, вряд ли бы связали два как бы параллельных события: срочную, просто бегом, эмиграцию «великого менеджера» Анатолия Чубайса и уход бывшего главы кремлевской администрации Валентина Юмашева с поста внештатного советника Владимира Путина. А если бы и связали, то не придали бы этим двум эпизодам большого значения, не слишком, как представляется, важным, на фоне разворачивающихся в мире процессов. И все-таки...

Очень долго в одном только случае слово «семья» писалось с заглавной буквы — Семья. Когда речь шла о клане Ельцина, который включал не только многочисленных родственников первого российского президента, но и его ближайших сотрудников, во многом определявших политику в стране фактически до второго президентского мандата Владимира Путина.

После старта нулевых годов «знаменосцы» девяностых вроде бы ушли в тень, не занимая политических постов. Но они сохраняли сильные позиции в экономике. Тот же Чубайс то улучшал нашу энергетическую систему, то сулил стране небывалые блага благодаря расцветающим под его началом нанотехнологиям. «Стальевич», Александр Волошин, оставался председателем совета директоров «Первой грузовой кампании», членом совета директоров «Яндекса», координатором экспертного совета при правительстве. Мы не говорим уже о фигурах клана менее масштабных.

Но вот для многих неожиданно пару лет назад «ельцинцы» вдруг ожили, вышли из тени, стали энергично раздавать интервью, оценивать нынешний этап развития и даже ностальгировать по девяностым, которые по прошествии времени многим уже перестали казаться катастрофическими. Тон тогда задала матриарх клана Наина Ельцина, заговорившая о «святых девяностых», годах перемен и свободы. Причем тезис о политических свободах тех лет стал все чаще мелькать, как бы ненавязчиво подчеркивая контраст с временами нынешними с их ограничениями.

Как по команде, заговорил и Юмашев, который даже принимал журналистов в своем офисе недалеко от Кремля, и Волошин, и многие другие герои давно ушедших дней. Ряд аналитиков связал такое информационное оживление Семьи с перспективами тогда живо обсуждавшегося так называемого трансфера власти: мол, в ситуации возросшей неопределенности вроде бы «вчерашние» своей активностью сделали весомую заявку на участие в приближавшемся, дескать, переделе власти — и политической, и экономической. Особое внимание привлек приход Волошина в «Яндекс», крупнейшую информационно-поисковую систему страны. К тому же заговорили о том, что «ельцинцы» имеют хорошие позиции на Западе и их влияние там может быть срочно востребовано.

Бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев и дочь первого президента России Б. Ельцина, директор фонда первого президента России Б.Н. Ельцина Татьяна Юмашева Павел Лисицын/РИА Новости

Но вернемся к началу нашего анализа. Анатолий Чубайс покинул пределы горячо любимой им страны фактически за сутки до обращения в генпрокуратуру его преемника в «Роснано». Наше правосудие проявило свое известное милосердие, когда человеку под сильным подозрением дают понять, что для него лучше бы уехать. А сам факт эмиграции воспринимается как своеобразное признание своей вины. Впрочем, до отъезда в Израиль хитроумный Чубайс, по появившейся информации, успел переписать свой особняк и люксовую квартиру на посторонних как бы личностей. И это, хочется верить, его последняя комбинация на родной земле.

Что касается Юмашева, то он символически как бы отмежевался от Кремля, хотя пост советника занимал аж двадцать лет. Утверждают, что он регулярно проходит важное лечение в США, да и недвижимость, приобретенную, по сообщениям СМИ, в Австрии, терять не хочется.

Так или иначе, но коллективный «мозг» клана выводится из игры. Хотя нельзя исключить, что для наших западных «партнеров», ставящих на стратегическое поражение России, они остаются «запасным вариантом».