ВСУ атаковали село в Белгородской области Гладков: село Призначное подверглось атаке ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал и сдетонировал в селе Призначное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, в результате взрыва никто из местных жителей не пострадал.

В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Призначное — беспилотник противника совершил падение с последующей детонацией. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что в двух частных домовладениях есть разрушения: в одном повреждена кровля, во втором — пристройка и забор. Также взрывом повреждена одна легковая машина. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО ночью и утром среды, 13 марта, нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего дронов пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

До этого Гладков сообщал, что в селе Новом Волоконовского района беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. В машине были выбиты стекла, но никто не пострадал.