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20 июля 2025 в 18:13

«Сатанизм прогрессирует»: Захарова оценила отмену праздников во Франции

Захарова: Франция готова жертвовать традициями христианства и победой в ВМВ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Предложение властей Франции отменить выходные на два праздника — День Победы и Светлый понедельник — говорят о том, что Париж готов жертвовать традициями христианства и памятью о павших во Второй мировой войне, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «сатанизм прогрессирует» в стране.

Власти во Франции сказали свое слово: христианством и Победой во Второй мировой они готовы жертвовать, — подчеркнула она.

День Победы отмечается в Европе 8 мая, Светлый понедельник во французской католической традиции — Понедельник пасхи. До настоящего времени эти праздники были во Франции нерабочими.

Инициативу по отмене выходных озвучил 15 июля премьер-министр страны Франсуа Байру. По мнению Захаровой, руководство страны таким образом собирается ликвидировать «два символа культуры, достоинства и нравственности французского государства и народа».

Она отметила, что отмена Светлого понедельника была лишь вопросом времени, и это стало понятно на церемонии открытия Олимпиады в 2024 году. Отмену же празднования дня завершения войны в Европе Захарова назвала плевком «в лицо французским ветеранам».

Ранее издание Politico написало, что премьер-министр Франции Франсуа Байру подписал себе политический смертный приговор радикальными реформами. Имелась в виду инициатива главы правительства снизить государственные расходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника.

Мария Захарова
Франция
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христианство
Победа
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