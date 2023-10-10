Рябков: Россия должна быть готова к возобновлению ядерных испытаний

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Россия должна обеспечить готовность к возобновлению ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, проведение таких мероприятий возможно только в ответ на аналогичные действия США.

Президент четко сформулировал: мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но возобновление в практическом плане возможно после того, как соответствующие испытания совершат США, — сказал Рябков.

Дипломат особо отметил, что мораторий на ядерные испытания сохраняется. По его словам, речь идет исключительно об отзыве РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который поможет России отбалансировать свой статус.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. По его словам, этот шаг соответствует интересами России. По мнению политика, принятие такого решения необходимо, учитывая то, как активно Запад занимается эскалацией политической обстановки в мире.