Делегации России и США обсудили ситуацию с ДСНВ Рябков: российская делегация в деловом ключе обсудила с США ситуацию с ДСНВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в Женеве состоялся контакт с делегацией США, в ходе которого обсуждалась приостановка участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам политика, разговор был деловой, передает РИВ Новости.

С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован вокруг ДСНВ, — сказал Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Решение о возобновлении участия в договоре также остается за президентом. Путин объявил о заморозке ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

В Кремле пояснили, что для возвращения к договору властям США нужно пересмотреть свою политику в этом вопросе. При этом Рябков отметил, что Москва продолжит соблюдать основные положения договора.