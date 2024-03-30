Руководство оренбургского клуба признали экстремистами за пропаганду ЛГБТ

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Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов руководство оренбургского ночного клуба за пропаганду ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), следует из списка, который опубликован на сайте ведомства. Согласно данным, в перечень внесли арт-директора и администратора заведения.

Перечень террористов и экстремистов (включенные): <...> 18. Камильянова Диана Фаизовна, 04.11.1995 года рождения<...>; 19. Климов Александр Сергеевич, 27.03.2003 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Оренбурге возбудили уголовное дело в отношении гей-клуба Pose за организацию деятельности экстремистской организации. Это первое подобное дело после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением.

20 марта Центральный районный суд Оренбурга избрал меру пресечения администратору и арт-директору бара. Обвинение основано на ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение отправить обвиняемых под стражу до 18 мая.