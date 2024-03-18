В России возбудили первое уголовное дело в отношении гей-клуба В Оренбурге возбудили уголовное дело в отношении гей-клуба

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В Оренбурге возбудили уголовное дело в отношении гей-клуба Pose (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) за организацию деятельности экстремистской организации, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизуина в своем Telegram-канале. Это первое подобное дело после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением.

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ-клуба «Поза» (Pose), — говорится в сообщении.

Как стало известно порталу «Вестирама.ру», накануне правоохранители провели рейд и пресекли деятельность заведения, в котором собирались представители ЛГБТ. Полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых были опрошены сотрудники и посетители клуба, а также изъяты смартфоны, ноутбуки, видеорегистраторы и пакеты с женской одеждой и париками. Также выяснилось, что в заведении реализовывался алкоголь без сопроводительных документов.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это был первый подобный арест после запрета ЛГБТ.

В феврале президент РФ Владимир Путин заверил, что в стране достаточно толерантно относятся «к людям нетрадиционной сексуальной ориентации». Он подчеркнул, что их не ограничивают в правах, главное, чтобы они не трогали детей.