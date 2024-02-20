«Это неправильно выпячивать»: Путин об отношении россиян к ЛГБТ Путин: в России толерантно относятся к людям нетрадиционной ориентации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

В России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Он подчеркнул, что таких людей не ограничивают в правах, главное, чтобы они не трогали детей.

Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно — выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает. Но что касается детей, я уже много раз говорил, детей не трогайте, — сказал Путин.

Ранее соавтор закона об ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Александр Хинштейн раскритиковал правопримененительную практику в случае с нижегородкой. Он назвал судебное решение «очень странным». По его мнению, этот аксессуар не имеет никакого отношения к запрещенному в России международному экстремистскому движению. Он также выразил надежду, что суд следующей инстанции отменит принятое решение.

24-летнюю жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это первый подобный случай в России после принятия закона о запрете «международного движения ЛГБТ». При этом адвокат девушки рассказал, что судья не смог объяснить, какой именно символ демонстрировался и почему он считается запрещенным, суд сослался на решение Верховного суда.