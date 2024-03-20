Двух сотрудников гей-бара Pose арестовали в Оренбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральный районный суд Оренбурга избрал меру пресечения администратору и арт-директору бара Pose, отправив их под арест, сообщил Telegram-канал суда. Обвинение основано на ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение отправить обвиняемых под стражу до 18 мая. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Оренбурге возбудили уголовное дело в отношении гей-клуба Pose (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) за организацию деятельности экстремистской организации. Это первое подобное дело после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением.

По данным «Вестирама.ру», правоохранители провели рейд и пресекли деятельность заведения, в котором собирались представители ЛГБТ. Полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых были опрошены сотрудники и посетители клуба, а также изъяты смартфоны, ноутбуки, видеорегистраторы и пакеты с женской одеждой и париками. Также выяснилось, что в заведении продавался алкоголь без сопроводительных документов.