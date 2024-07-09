Россиянам раскрыли правила безопасной покупки земли под жилой дом Депутат Гаврилов: продавец земли должен доказать, что участок ему принадлежит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаще всего участок земли покупается под строительство дома, поэтому перед сделкой следует проверить, подходит ли объект для реализации задуманного, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, необходимо убедиться, что земля действительно принадлежит продавцу: посмотрите актуальную выписку из ЕГРН. Помимо этого, важно ознакомиться с документами, подтверждающими право собственности. Гаврилов добавил, что выписка также может содержать данные о расположении объекта на территории особых зон, о наличии межевания или обременений на земельный участок (сервитут, залог или арест).

Изучите в «Национальной системе пространственных данных» через кадастровый номер к какой категории и виду разрешенного использования относится участок. Жилой дом позволяют строить категории для ИЖС и ЛПХ, а также гараж и вспомогательные постройки, иметь огород. В таком доме можно жить и прописаться. А вот на землях сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ЛПХ, строить жилой дом нельзя, — пояснил эксперт.

Гаврилов также посоветовал запросить информацию из Государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. Составить такой запрос можно, подав заявление на портале Госуслуг.

Все материалы предоставляются гражданам и бизнесу бесплатно. При подаче заявления через Госуслуги в личный кабинет в течение трех дней будет направлена ссылка на материалы фонда по участку. При обращении по электронной почте материалы придут туда, — резюмировал эксперт.

Ранее Сергей Гаврилов рассказал, что детские площадки на муниципальных участках считаются общими, поэтому детей с других дворов нельзя прогонять с них. По его словам, площадки, оформленные как общедомовое имущество многоквартирного дома и с кадастровым номером, фактически являются собственностью жильцов. Поэтому они имеют право закрывать дворы на замок от посторонних, объяснил депутат.