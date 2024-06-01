В Госдуме объяснили, можно ли играть на детской площадке в «чужом дворе» Депутат Гаврилов: прогнать «чужих» детей нельзя, если площадка муниципальная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал NEWS.ru, что детские площадки на муниципальных участках считаются общими, поэтому детей с других дворов нельзя прогонять с них. По его словам, площадки, оформленные как общедомовое имущество многоквартирного дома и с кадастровым номером, фактически являются собственностью жильцов. Поэтому они имеют право закрывать дворы на замок от посторонних, объяснил депутат.

Если участок земли не муниципальный, а отмежеван как положено, и он с кадастровым номером оформлен как общедомовое имущество многоквартирного дома, а сама площадка установлена за счет самих жильцов, и за их же счет обслуживается УК или ТСЖ, то в этом случае жильцы как собственники на общем собрании вправе определить — закрыть ли ее на замок от посторонних, кому дать ключи от этой площадки и т.д., — отметил Гаврилов.

Депутат также добавил, что жильцы могут обратиться в управляющую компанию с просьбой согласовать с муниципалитетом решение об ограждении детской площадки от посторонних.

До тех пор, пока такого решения муниципалитета нет и нет соответствующего ограждения территории только для жильцов, то выгонять с детской площадки кого-то не из своего двора, устраивать битву за качели и песочницы нельзя, так как по Конституции все имеют право на свободное перемещение в любую доступную песочницу, — заключил Гаврилов.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что во время отдыха на загородном участке необходимо обеспечить надзор за детьми и позаботиться об ограждении. Он отметил, что родители должны сделать недоступными все потенциально опасные места.