Названы главные правила безопасности для детей на даче Депутат Чаплин: во время отдыха на даче детей нельзя отпускать на речку одних

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время отдыха на загородном участке необходимо обеспечить надзор за детьми и позаботиться об ограждении, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что родители должны сделать недоступными все потенциально опасные места.

Первое — установите высокие заборы или сетки, чтобы предотвратить доступ детей к опасным местам, таким как пруды, колодцы или опасные игровые зоны. Второе — обучите детей правилам безопасности. Объясните им, как избегать контакта с дикими животными, играть безопасно на детской площадке, не лезть на деревья или крыши зданий и не купаться без взрослых, — отметил Чаплин.

Важно также очистить участок от всех опасных предметов и сломанного садового оборудования. Чаплин добавил, что взрослые обязаны убрать подальше все химические вещества.

Проверьте состояние построек и игровых площадок, устраните повреждения, разбитые ступени или ржавые крепления. Подготовьте детей к ЧС. Важно научить детей, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, такой как пожар или если вдруг они увидели тонущего человека в водоеме, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что существуют дачные культуры, которые практически не требуют ухода, но дают хороший урожай. По его словам, к таким растениям относятся, например, кабачки: они прекрасно подходят для тех, кто не может постоянно ухаживать за грядками. Также депутат порекомендовал обратить внимание на крыжовник, который не требует частого полива и удобрений.