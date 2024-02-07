Россиянам раскрыли, какое имущество нельзя отобрать в случае банкротства Депутат Чаплин: при банкротстве у россиянина нельзя забрать единственное жилье

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Единственное жилье нельзя забрать у гражданина России в случае признания его банкротом, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что неплатежеспособный человек имеет право на реструктуризацию долга. Парламентарий добавил, что в ином случае его ждет реализация имущества.

Реструктуризация долга — редкость. Не у всех должников остается даже минимальная возможность выплачивать долг. Банкрот отвечает своим имуществом, и у него могут забрать транспортные средства, деньги со счетов и ценные бумаги, недвижимость, долю в совместно нажитом в браке имуществе, — заявил Чаплин.

Собеседник напомнил, что, согласно ст. 446 ГПК РФ, в случае банкротства у гражданина нельзя забрать ни при каких обстоятельствах: единственное жилье, транспорт для нужд семьи, если, например, есть больные дети или человек работает в такси, оборудование для профессиональной деятельности (фотоаппарат у фотографа), продукты питания, домашних животных, деньги в размере прожиточного минимума, топливо — газ, дрова, уголь.

Дачу, например, могут не забрать, если банкрот докажет, что это единственное жилье его семьи. Кроме того, баню на таком дачном участке тоже не имеют права трогать, так как можно доказать, что это часть единого объекта, — подытожил Чаплин.

Ранее стало известно, что в период с 2021 по 2023 год удвоилось количество россиян, имеющих пять и более кредитов. Также наблюдается общая тенденция роста закредитованности, однако резкого всплеска просрочки по платежам нет.