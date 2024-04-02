Названы дачные постройки, за которые россиянам придется платить налоги Депутат Гаврилов: дачные хозпостройки меньше 50 кв. м освобождаются от налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статья 407 Налогового кодекса РФ освобождает от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 кв. м рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий подчеркнул, что собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если они признаны хозпостройками.

Главный признак такой постройки — наличие прочного фундамента, который отличает её от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т. д.) уже не считаются объектами капитального строительства, налог с них платить граждане не должны, — добавил Гаврилов.

По его словам, гражданину придется ежегодно платить налог на баню, сарай, туалет, если постройка имеет фундамент, если строение зарегистрировано в Росреестре, если площадь бани, сарая или летней кухни превышает 50 кв. м. Также налог предусмотрен, если, например, баня не является единственной хозпостройкой на участке, а собственник уже выбрал льготу для другой постройки, объяснил Гаврилов.

В этом случае налог за баню придется платить, даже если ее площадь намного меньше 50 квадратных метров. В этом случае, если этот факт станет известен налоговому органу (а скоро без внесения в единый государственный реестр аренды сдать квартиры и дома уже будет нельзя), ставка налога по такому объекту будет увеличена, — подытожил Гаврилов.

Депутат напомнил, что повышенный налог начнут взимать, если собственник использует строение (баню, сарай, летнюю кухню) в предпринимательских целях, например сдает дачу в аренду.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал NEWS.ru, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину остановки работ. Если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным. Парламентарий предупредил, что проблема с завершением проекта иногда связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке.