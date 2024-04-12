Россиянам объяснили, как правильно арендовать дачный дом на лето Депутат Гаврилов: аренду дачного дома нужно обязательно регистрировать в ЕГРН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед арендой садового участка с жилым домом на лето или более длительный срок необходимо согласовать все условия — от площади недвижимости до стоимости, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий отметил, что владелец объекта имеет право выселить постояльцев при нарушении одного из пунктов соглашения.

Сначала нужно согласовать условия договора такой аренды. От площади участка и дома до суммы арендной платы, сроках и порядке внесения средств и условий пересмотра размеров платы. Если срок аренды не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок. При нарушении данных условий арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков, — добавил Гаврилов.

По его словам, стоит указать условия о депозите за сохранность переданного в аренду имущества, а также основания для досрочного расторжения договора. Гаврилов подчеркнул, что передача садового участка с домом осуществляется по передаточному акту, в котором нужно максимально внимательно изучить, всё ли указано из движимого и недвижимого имущества. Также желательно перечислить объекты на участке, включая деревья и песочницу.

Если на лето арендуете дом с участком, то регистрация не нужна. Если договор заключается на срок от года, то зарегистрировать его можно лично в МФЦ, через нотариуса либо онлайн через Росреестр. Договор считается зарегистрированным со дня внесения записи о сделке в ЕГРН, — подытожил Гаврилов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, напомнил он.