Россиянам дали совет, как построить дачный дом и не нарушить закон Депутат Гаврилов: дачный дом не должен быть выше трех этажей

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

При строительстве дачного дома важно учесть, что в упрощенном порядке можно возводить здание не выше трех этажей, предупредил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что также дом не должен состоять из квартир или секций.

В случае [дачной амнистии] высота регистрируемого здания не должна превышать 20 м. Также дом не должен иметь более трех надземных этажей или состоять из квартир, блок-секций. Дачная амнистия на постройки, соответствующие этим критериям, действует до 1 марта 2031 года, — пояснил депутат.

Гаврилов уточнил, что проверить вид разрешенного использования участка можно с помощью сервиса «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн», на публичной кадастровой карте или через выписку по конкретному участку. Как отметил парламентарий, благодаря этому также можно узнать о наличии ограничений и обременений.

Депутат Никита Чаплин ранее рассказал, что, если есть планы приобрести дачный участок для посадки овощей и ягод, следует выбрать земли сельскохозяйственного назначения для садоводства и огородничества. Он отметил, что на таких участках позволяется возводить жилые дома. По его словам, для семьи из четырех человек подойдет территория около 150–300 кв. м.