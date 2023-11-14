Россиян предложили бесплатно женить, но обложить двойной платой при разводе Даванков предложил отменить госпошлину за заключение брака и увеличить за развод

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Правительство рассмотрит законопроект об отмене пошлины за заключение брака и увеличение платы за развод, передает ТАСС. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, выступивший автором инициативы, назвал атавизмом то, что государство берет деньги за заключение брака.

Мы много говорим об укреплении семейных ценностей, о поддержке института брака. Нужно подтверждать это действиями, — заявил Даванков.

Законопроект предусматривает поправки в статью 333.26 Налогового кодекса РФ, которая устанавливает размеры госпошлины за регистрацию актов в ЗАГС. Отмена пошлины за заключение брака в 350 рублей не отразится на бюджетных доходах, поскольку инициатива также предусматривает увеличение пошлины за развод почти в два раза, с 650 до 1200 рублей, указано в пояснительной записке.

Ранее Минюст предложил разрешить россиянам регистрировать браки в МФЦ. Соответствующий законопроект предусматривает, что такая услуга будет доступна россиянам, ранее не состоявшим в браке либо расторгнувшим свой предыдущий брак на территории России. Предлагаемые поправки также предполагают возможность оформления развода в МФЦ в случае взаимного согласия супругов при отсутствии у них детей младше 18 лет.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в свою очередь предложила ввести выплату за долгую жизнь в браке. Депутат отметила, что такая мера уже действует в Хакасии, где имена супругов, проживших вместе 50, 60 или 70 лет, вносят в «Золотую семейную летопись» и выплачивают им 10 тысяч рублей.