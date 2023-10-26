Россиянам могут разрешить регистрировать браки в МФЦ Минюст РФ разработал законопроект, позволяющий регистрировать браки в МФЦ

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Министерство юстиции предложило разрешить россиянам регистрировать браки в МФЦ, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно законопроекту, это будет доступно только гражданам РФ, которые ранее не состояли в браке, либо предыдущий их брак был расторгнут на территории России.

Признается брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, — говорится в тексте документа.

В МФЦ также можно будет оформить развод, но при взаимном согласии обоих супругов, у которых нет детей младше 18 лет, а также при расторжении брака через суд.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что с 2022 года в России происходит снижение числа заключенных брачных контрактов, связано это с тем, что во время пандемии коронавируса у людей произошла переоценка жизненных ценностей. По его словам, количество имущественных договоров, оформленных россиянами при вступлении в брак, росло до 2021 года, но затем стало снижаться.

Он привел данные статистики, согласно которым в 2021 году россияне заключили 150 тысяч брачных контрактов, это оказалось максимумом за 12 лет. Однако уже спустя год на 1,05 млн свадеб пришлось только 107,1 тысячи брачных договоров, а с начала текущего года таких соглашений заключили всего 82,3 тысячи.