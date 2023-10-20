В Госдуме нашли причину снижения числа брачных договоров в России Депутат Чаплин: пандемия стала причиной снижения числа брачных договоров

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С 2022 года в России происходит снижение числа заключенных брачных контрактов и связано это с тем, что во время пандемии коронавируса у людей произошла переоценка жизненных ценностей, объяснил в беседе с «360» депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, количество имущественных договоров, оформленных россиянами при вступлении в брак, росло до 2021 года, но затем стало снижаться.

Уверен, что в целом в России на снижение количества брачных договоров повлиял ковид, когда отметили рекордное количество разводов, но при этом люди стали больше ценить семью, брак и любовь, — высказал мнение парламентарий.

Он привел данные статистики, согласно которым в 2021 году россияне заключили 150 тысяч брачных контрактов, это оказалось максимумом за 12 лет. Однако уже спустя год на 1,05 млн свадеб пришлось только 107,1 тыс. брачных договоров, а с начала текущего года таких соглашений заключили всего 82,3 тыс.

Чаплин напомнил, что в брачном контракте прописываются имущественные и финансовые обязанности вступающих в союз. По его словам, подобные документы популярны в семьях, где к моменту заключения брака один из партнеров был богаче и не проявлял желание делиться имуществом в случае развода.

Заключать или нет брачный договор — дело каждой семьи, это вовсе не говорит, что такая семья разведется, — заявил при этом депутат.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что брачный контракт чаще заключают граждане, которые вступают в брак во второй или третий раз. Юрист объяснила, что люди, наученные предыдущим опытом, более осознанно подходят к экономическим аспектам семейной жизни.