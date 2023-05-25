Россия заявила Европе решительный протест по делу о «Северных потоках» МИД России заявил послам ФРГ, Дании и Швеции решительный протест по расследованию ЧП на «Северных потоках»

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В МИД России вызвали послов Германии, Дании и Швеции, которым был заявлен протест в связи с отсутствием у РФ результатов расследований ЧП на «Северных потоках». Москва намерена и дальше добиваться от этих стран расследования диверсий на газопроводах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства РФ.

25 мая в МИД России были вызваны послы ФРГ, Дании и Швеции, которым был заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на «Северных потоках» в сентябре 2022 года, их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий, — говорится в заявлении.

В МИД назвали неприемлемым уклонение немецких, датских и шведских властей от взаимодействия с Россией по делу «Северных потоков», в том числе отсутствие ответа на обращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, направленное в октябре 2022 года, о необходимости всестороннего открытого расследования с участием российских органов власти и «Газпрома», ноты посольств РФ на этот счет также были проигнорированы.

Внешнеполитическое ведомство констатировало отсутствие у ФРГ, Дании и Швеции заинтересованности в установлении реальных причин подрыва газопроводов. Своими действиями они «явно затягивают время», пытаясь скрыть следы и реальных виновников, за которыми, как считает МИД, стоят «известные страны», отметили в заявлении. А утечки неправдоподобных версий в СМИ говорят о желании «запутать ситуацию», добавили в МИД.

Весной 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал собственное расследование о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые были подорваны в сентябре 2022 года. По версии Херша, операцию организовали власти США, задействовавшие водолазов ВМС, которые заложили взрывчатку под прикрытием учений НАТО.

Взрывы произошли на участках газопроводов в Балтийском море в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, которые наряду с Германией начали проводить расследования по факту диверсий.