Россия выслала сотрудника посольства Молдавии в Москве

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

МИД России вручил послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию ноту с требованием покинуть страну, информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Отмечается, что данное решение связано с объявлением персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдавии несколько дней назад.

В МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий, которому вручена нота Министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии в Москве. Данная мера является ответом на принятое 1 ноября молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата сотрудника Посольства России в Молдавии, — указано в сообщении.

Власти Молдавии объявили одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили представители Министерства иностранных дел государства. Как выяснилось, в ведомстве решение о выдворении сотрудника дипломатической миссии связали с инцидентом с падением фрагментов ракеты.

Ранее пресс-служба МВД Молдавии сообщила о падении на территорию страны ракеты, сбитой украинскими системами ПВО. В своем Facebook-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) представители ведомства указали, что снаряд приземлился в населенном пункте Наславча, находящемся через реку от Винницкой области Украины.

Отмечается, что никто не пострадал, однако в некоторых домах выбило стекла. Местные жители поделились кадрами с последствиями происшествия.