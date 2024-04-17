Россия вышлет эстонского дипломата МИД России сообщил о высылке эстонского дипломата из-за враждебности Таллина

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Дипломатический сотрудник эстонского посольства в Москве будет выслан, сообщили в МИД России. В ведомстве объяснили, что решение стало ответом на враждебные действия Таллина.

Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны доведено, что ее враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ, — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что соответствующая информация была передана временной поверенной в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер. Ей также выразили протест из-за того, что 19 марта российского дипломата в Таллине безосновательно объявили персоной нон грата.

Ранее МИД РФ сделал представление послу Японии в Москве Акире Муто в связи с деградацией отношений двух стран по вине Токио. Замглавы МИД России Андрей Руденко указал иностранному дипломату на опасные тенденции в развитии военного сотрудничества японских властей и Вашингтона, которое создает угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии.

Россия с учетом принципа взаимности объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что вызванному в МИД послу республики в России Дарье Бавдаж-Курет был выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника российского посольства в Словении.