Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

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Россия с учетом принципа взаимности объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что вызванному в МИД послу республики в России Дарье Бавдаж-Курет был выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника российского посольства в Словении.

С учетом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника посольства Словении в Москве, — говорится в сообщении.

Российского посла выслали из Словении и объявили персоной нон грата за «осуществление деятельности, несовместимой с его дипломатическим шагом». В Министерстве иностранных дел страны сослались на статью 9 Венской конвенции, позволяющую делать это, не мотивируя решение. Россия вынуждена была отозвать посла или прекратить его функции в представительстве.

Спустя неделю после решения Словении в Латвии одного из российских дипломатов также объявили персоной нон грата. По словам главы МИД страны Кришьяниса Кариньша, чиновнику предписано покинуть страну до 10 апреля включительно. В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь заявили, что Москва ответит на решение Латвии выслать российского дипломата из страны.